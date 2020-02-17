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Минфин не обсуждает вопроса снижения ставок страховых взносов

Замминистра финансов Алексей Сазанов считает, что идея снижения страховых взносов очень дорогая

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Вопрос снижения ставок страховых взносов в Минфине не обсуждается. Об этом журналистам сообщил статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

"Мы не обсуждаем сейчас снижение страховых взносов, также не обсуждаем никакое увеличение налоговой нагрузки, никаких законопроектов на этот счет Минфин не разрабатывает и никакие расчеты не проводит", - отметил Сазанов.

"Я считаю, что она очень дорогая (идея снижения страховых взносов - прим. ТАСС)", - добавил Сазанов.

Газета "Ведомости" ранее сообщила о том, что в правительстве рассматриваются различные варианты снижения общей ставки страховых взносов - с 30% до 23-25%.

О налоговом резидентстве

Минфин пока не планирует сокращать срок для присвоения налогового резидентства до 90 дней.

"Нет, его не будет, потому что, на наш взгляд, пока это преждевременная мера", - отметил Сазанов, отвечая на вопрос о возможности присвоения налогового резидентства при сроке пребывания на территории РФ в 90 дней.

"После обсуждения с бизнес-сообществом мы услышали их позицию и решили дополнительно проработать этот вопрос", - добавил он.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов сообщал, что правительство РФ предлагает сохранить учет налогового резидентства при сроке пребывания в России 183 дня, а присвоение налогового резидентства при сроке пребывания в 90 дней будет опционным для бизнеса.

Донастройка НДД

Минфин может инициировать донастройку налога на дополнительный доход (НДД) для исключения выпадающих доходов в будущем.

"В весеннюю сессию будет внесен законопроект по совершенствованию НДД. Сейчас мы их [механизмы] проработаем и законопроект опубликуем. Идея в том, что если подтвердится, что бюджет потерял, [предложить как] вернуть деньги назад, чтобы они не выпадали в будущем, т. е. параметры НДД перенастроить", - отметил Сазанов.

"Если подтвердится, что там есть выпадающие доходы федерального бюджета по первой и второй категориям, то соответственно принять меры, которые, во-первых, в будущем позволят не допустить этих выпадающих доходов как минимум, как максимум недоплату, которая была осуществлена, вернуть через введение каких-то повышающих коэффициентов к базовой ставке", - добавил Сазанов.

Ранее Алексей Сазанов в интервью газете "Коммерсантъ" сообщил, что выпадающие доходы по налогу на дополнительный доход за 2019 год составили 160 млрд рублей. В конце ноября Сазанов сообщал, что Минфин ожидает выпадения доходов бюджета РФ от введения налога на добавленный доход по итогам 2019 года в размере порядка 140 млрд рублей.

О налоге

С 2019 года в нефтяной отрасли РФ действует новый фискальный режим - налог на дополнительный доход (НДД) от добычи углеводородного сырья, которым, в том числе, предусматривается освобождение от экспортных пошлин на нефть, добытую на месторождениях в новых регионах нефтедобычи на первоначальном этапе разработки. НДД взимается с выручки от продажи нефти за вычетом расходов на ее добычу и транспортировку. Пока НДД действует только для пилотных проектов. Ставка НДД - 50%. Налог распространяется на четыре группы месторождений: новые месторождения в Восточной Сибири с выработанностью менее 5%; месторождения, пользующиеся льготой по экспортной пошлине; действующие месторождения в Западной Сибири с выработанностью от 10% до 80% (при квоте на добычу не более 15 млн тонн); новые месторождения в Западной Сибири с выработанностью менее 5% с совокупными запасами не более 50 млн тонн в год. Также недавно было предложено ввести пятую категорию - для арктических проектов.

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