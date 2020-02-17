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Производство легковых автомобилей в России в январе сократилось на 16,5%

Производство легковых авто по сравнению с данными декабря прошлого года упало еще значительнее, а именно на 19,1%

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Производство легковых автомобилей в России в январе 2020 года снизилось на 16,5% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, составив 94,1 тыс. штук, следует из оперативного доклада Росстата.

По сравнению с данными декабря 2019 года производство легковых авто упало еще значительнее - на 19,1%.

Выпуск грузовых автомобилей в РФ в январе 2020 года сократился на 12,4%, до 3,7 тыс. машин. Производство автобусов массой более 5 тонн в отчетном месяце увеличилось на 17,3% и составило 529 штук. Что касается автобусов массой менее 5 тонн, то их выпуск сократился на 3,1%, до 622 штук. В то же время производство двигателей внутреннего сгорания для автотранспорта упало на 14,8%, до 14,1 тыс. штук.

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