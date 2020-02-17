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Промпроизводство в России выросло в январе на 1,1% в годовом выражении

По данным Росстата, рост в металлургической отрасли составил 2,3%

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Рост промышленного производства в России в январе 2020 года составил 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По сравнению с декабрем 2019 года отмечается снижение на 17,3%, свидетельствуют оперативные данные Росстата.

В сфере добычи полезных ископаемых в январе наблюдалось снижение на 0,4% в годовом выражении, обрабатывающее производство выросло на 3,9%. При этом в секторе обеспечения электрической энергией, газом и паром зафиксировано падение показателя на 4,7%, что Росстат связывает с аномально высокой температурой в январе (средняя температура на 6,4 градуса выше, чем в 2019 году). В сфере водоснабжения, организации сбора и утилизации мусора в январе отмечался рост на 1% в годовом выражении.

По данным Росстата, добыча угля сократилась в январе на 8,8%, добыча нефти - на 0,8% в связи с истощением некоторых месторождений и ремонтом оборудования на некоторых шахтах. При этом рост добычи природного газа и газового конденсата в январе составил 4,3%, сжиженного природного газа - 36,3% (Росстат связывает это с запуском второй и третьей технологических линий на "Ямал-СПГ"), рост добычи металлических руд увеличился на 2,4%, песка - на 5,9%, гравия и щебня - на 5,5%.

Рост производства пищевых продуктов составил 11%, компьютеров и электронных изделий - 18,6% (по данным Росстата, это связано с выполнением предприятиями крупных государственных контрактов), увеличение производства машин и оборудования достигло 16,7%, индекс производства в полиграфической деятельности вырос на 16,3%, в ремонте и монтаже машин и оборудования - на 15,5%.

В Росстате отмечают, что рост переработки и консервирования фруктов и овощей составил 24,7% в годовом выражении (переработка картофеля выросла на 37,3%), увеличение производства растительных и животных масел и жиров - 21% (выработка подсолнечного масла возросла на 26,7%). Также рекордные сборы сахарной свеклы повлияли на увеличение производства сахара в январе в три раза, производство мяса крупного рогатого скота выросло на 9,9%, а мяса птицы - на 2,7%. Кроме того, увеличилось производство колбасных изделий на 18,2%.

Металлургическая и химическая отрасли

По данным статистического ведомства, рост в металлургической отрасли составил 2,3% за счет увеличения производства прочих стальных изделий первичной обработки на 19,3% и литья металлов на 35,1%, выплавка чугуна увеличилась на 3,1%, производство золота в различных формах выросло на 8,1%.

Химическое производство и производство резиновых и пластмассовых изделий увеличилось на 3% и 7,3% соответственно, указывают в Росстате.

Производство пестицидов и прочих агрохимических продуктов выросло на 40,6%, вместе с тем снизилось производство минеральных удобрений - на 7,8%.

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