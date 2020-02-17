ВТО прогнозирует замедление роста мировой торговли в I квартале 2020 года

ЖЕНЕВА, 17 февраля. /ТАСС/. Всемирная торговая организация (ВТО) прогнозирует замедление роста мировой торговли товарами в январе - марте. Как отмечается в опубликованном в понедельник в Женеве докладе ВТО, они будут ниже, чем в предыдущем квартале, и показатели могут еще больше снизиться вследствие вспышки нового коронавируса.

Отмечается, что разработанный организацией индикатор (Барометр торговли товарами), отражающий тенденции в глобальной коммерции, составляет сейчас 95,5 пункта. Это ниже, чем в ноябре прошлого года (96,6 пункта). Этот показатель остается "существенно ниже", чем базовая линия индикатора в 100 пунктов. Подчеркивается, что нынешний прогноз "не учитывает последние события, такие, как вспышка заболевания COVID-19, вызванного новым коронавирусом, которая может еще больше ослабить перспективы для мировой торговли".

По данным организации, в третьем квартале 2019 года объем торговли товарами снизился на 0,2% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. В четвертом квартале "мог быть достигнут небольшой рост, но без указания на устойчивое восстановление". Однако в первом квартале 2020 года "ежегодные темпы роста могут вновь замедлиться". Публикация официальной статистики за этот период ожидается в июне, пояснили в ВТО.

Барометр торговли товарами ВТО отражает "траекторию развития торговли товарами относительно недавних тенденций". Это главный индикатор, сигнализирующий об изменении роста мировой торговли за два-три месяца до публикации статистики об объеме торговли. Он аккумулирует различные показатели в единый индекс, который указывает на "наиболее вероятную траекторию в ближайшем будущем".

При этом, если "барометр" равен 100 пунктам, то это означает, что ожидаемое "развитие торговли соответствует недавним тенденциям". Индикатор выше 100 пунктов дает основания для прогноза на ускорение роста торговли, а ниже - на ослабление темпов. Этот индикатор ВТО обновляется ежеквартально.