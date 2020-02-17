Более 1,4 млрд рублей инвестируют в электроподстанцию "Дербент"

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Объем инвестиций в обновление оборудования на подстанции 330 кВ "Дербент", участвующей в транзите электроэнергии в Азербайджан, составит более 1,4 млрд рублей. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе МЭС Юга (филиал Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы, ФСК ЕЭС).

Подстанция "Дербент" - один из крупнейших питающих центров Дагестана. Подстанция обеспечивает электроснабжение южной части республики, включая город Дербент с населением более 120 тыс. человек. Кроме того, эта подстанция участвует в транзите электроэнергии в Азербайджан. От ее модернизации зависит увеличение пропускной способности энерготранзита в соседнее государство.

"Федеральная сетевая компания установила новые батареи статических конденсаторов на подстанции 330 кВ "Дербент" в Дагестане, работы по замене батарей выполнены в рамках реконструкции подстанции 330 кВ "Дербент". На энергообъекте будет смонтировано первое в Дагестане комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией - КРУЭ 330 кВ, заменены коммутационное оборудование, системы релейной защиты и противоаварийной автоматики. Общая сумма инвестиций в обновление подстанции составит более 1,4 млрд рублей", - говорится в сообщении. Ожидается, что мощность подстанции увеличится на 25% - до 432 МВА.

В июне 2019 года сообщалось, что ПАО "ФСК ЕЭС" приступило к установке комплектного распределительного устройства с элегазовой изоляцией на подстанции "Дербент". Как отмечалось, проект реализуется в рамках строительства воздушной линии 330 кВ "Артем-Дербент", которая позволит повысить надежность электроснабжения юга региона и увеличить пропускную способность международного энерготранзита в Республику Азербайджан.

В январе сообщалось, что компания "Россети Северный Кавказ" вложила 3 млрд рублей в развитие энергетического комплекса Дагестана за последние два года. В июле прошлого года ТАСС сообщал, что компания "Россети Северный Кавказ" в 2019 году направит около 2 млрд рублей на развитие энергокомплекса Дагестана.