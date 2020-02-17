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В Калининградской области утвердили программу развития 11 муниципалитетов

Основное внимание уделяется поддержке бизнеса и выдаче льготных займов под 1% годовых

КАЛИНИНГРАД, 17 февраля. /ТАСС/. Комплексную программу развития 11 муниципалитетов восточной части региона разработали в Калининградской области. В программу включены проекты строительства инфраструктурных объектов, инициативы, стимулирующие инвестиционную активность, сообщила в понедельник пресс-служба областного правительства.

Включенные в программу муниципалитеты занимают 67% площади Калининградской области, но в них живет менее трети от общей численности населения региона, которое по данным на 1 января 2019 года превышает 1 млн человек.

"Программой предусмотрено формирование или актуализация в каждом из 11 муниципалитетов инвестиционных паспортов, подготовка площадок для новых производств. Предполагается, что местные администрации будут более активно использовать инструменты концессии и муниципально-частного партнерства", - говорится в сообщении пресс-службы.

Основным инструментом реализации программы станет поддержка бизнеса. В области с января стартовала программа льготного кредитования бизнеса "Восток". Она предполагает выдачу бизнесу льготных займов от 2 млн до 50 млн рублей всего под 1% годовых сроком на 7 лет. На такую поддержку могут претендовать как новые, так и действующие бизнес-проекты с условием их реализации в восточных районах области.

"Общая проблема этих территорий - слабый по сравнению с Калининградом и приморскими муниципалитетами уровень развития предпринимательства, низкая инвестиционная активность, изношенность действующей инфраструктуры. Однако эти муниципалитеты обладают большими земельными площадями, есть хороший потенциала развития приграничных территорий. Важное преимущество калининградского востока - это наличие крупного транспортно-логистического узла в Черняховске", - отметил министр экономического развития, промышленности и торговли области Дмитрий Кусков, которого цитирует пресс-служба.

В программу включены Гвардейский, Гусевский, Краснознаменский, Неманский, Озерский, Полесский, Правдинский, Славский, Советский, Черняховский и Нестеровский городские округа области.

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