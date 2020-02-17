На развитие сельских территорий на Ставрополье направят более 700 млн рублей в 2020 году

СТАВРОПОЛЬ, 17 февраля. /ТАСС/. Финансирование программы развития сельских территорий в Ставропольском крае в 2020 году составит 700 млн рублей, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе губернатора края. Госпрограмма комплексного развития сельских территорий была утверждена правительством РФ в конце мая 2019 года, ее реализация в регионах началась в текущем году.

"На этот год в рамках программы на Ставрополье уже запланировано выполнение работ на сумму более 700 млн рублей, <…> в рамках программы по комплексному развитию села предполагается строительство, реконструкция, капитальный ремонт важных социальных инфраструктурных объектов в сельской местности", - говорится в сообщении.

В селах региона запланировано строительство и реконструкция школ и детских садов, объектов коммунальной инфраструктуры, спортивных площадок и учреждений здравоохранения. Как пояснили ТАСС в пресс-службе губернатора края, точный перечень объектов будет сформирован после заключения соглашений с муниципалитетами.

Помимо подготовки к проведению работ в 2020 году, регион постепенно формирует заявки на участие в программе и в последующие годы, уточнили ТАСС в пресс-службе. Муниципалитеты уже подготовили новые предложения для включения в программу. Вторая заявка региона, которая сейчас формируется, предполагает общее финансирование объемом 2,6 млрд рублей.

Глава региона Владимир Владимиров призвал руководителей муниципалитетов при определении перечня объектов для включения в программу ориентироваться на мнение жителей сел. "Госпрограмма дает нам уникальную возможность вложить в развитие нашей земли такие ресурсы, которые раньше нельзя было представить. Мы должны ее использовать в интересах ставропольцев", - цитирует пресс-служба Владимирова.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае более 130 муниципалитетов сформировали заявки для участия в федеральной программе комплексного развития сельских территорий.