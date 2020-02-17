WSJ: в США могут ввести ограничения на поставки компьютерных чипов Huawei

НЬЮ-ЙОРК, 17 февраля. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения торговых ограничений, чтобы затруднить получение китайской компанией Huawei компьютерных чипов. Об этом говорится в статье, опубликованной в понедельник в газете The Wall Street Journal.

По словам ее источников, в Министерстве торговли США могут ввести новые правила для компаний, в том числе иностранных, которые применяют американское оборудование для производства чипов. Их могут обязать запрашивать разрешение у властей США, если они намерены продавать данные чипы китайской Huawei. По мнению источников издания из числа представителей отрасли, "данная мера направлена на замедление технологического развития Китая, однако есть опасность, что это приведет к дестабилизации глобальной системы поставок полупроводников и снизит темпы роста многих компаний США".

В публикации констатируется, что возможность введения данных ограничений обсуждают в администрации уже несколько недель. Единого мнения относительно того, следует ли принимать указанные меры, пока нет. Трампа еще не ознакомили с предложениями. Он ранее заявлял, что выступает за продолжение поставок Huawei американских комплектующих, если это не угрожает национальной безопасности Соединенных Штатов.

В мае 2019 года Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. В связи с этим Минторг США с 17 мая внес Huawei в черный список из-за "угрозы национальной безопасности". В корпорации в связи с этим заявили, что осуществляют коммерческую деятельность в соответствии с законом. 20 мая Минторг США выдал Huawei временную генеральную лицензию сроком на 90 дней, которая возобновляет право обеспечивать обслуживание сетей и предоставлять обновления программного обеспечения для мобильных устройств компании. Впоследствии власти дважды продлевали действие лицензии еще на три месяца.

В августе 2018 года Трамп подписал указ, который запретил правительственным ведомствам США использовать оборудование, произведенное Huawei и китайской компанией ZTE.