Михаил Середа назначен гендиректором "Газпром трейдинга"

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Заместитель председателя правления - руководитель аппарата правления Михаил Середа назначен первым заместителем генерального директора ООО "Газпром экспорт" и генеральным директором создаваемой 100% дочерней компании "Газпрома" - ООО "Газпром трейдинг". Об этом говорится в сообщении холдинга.

Его должность в "Газпроме" ликвидируется.

Также, как сообщили в холдинге, генеральным директором ООО "Газпром трансгаз Томск" вместо Анатолия Титова, уходящего на пенсию, назначен Владислав Бородин, ранее занимавший должность заместителя начальника Департамента 645 "Газпрома".

На пенсию также уходит гендиректор ООО "Газпром добыча Оренбург" Владимир Кияев. Вместо него назначен Олег Николаев, ранее занимавший должность главного инженера - первого заместителя генерального директора ООО "Газпром добыча Ямбург".

Кроме того, начальником департамента 512, отвечающего за внешнеэкономическую деятельность "Газпрома", вместо Павла Одерова назначен Дмитрий Хандога, ранее занимавший должность заместителя начальника этого департамента. Одеров был ранее назначен заместителем гендиректора по внешнеэкономической деятельности "Газпром нефть" и заместителем гендиректора "Газпром экспорт".

Руководителем аппарата правления назначен Вячеслав Коптелов, ранее занимавший должность заместителя начальника управления в Департаменте 201.

Начальником Департамента 101 (ранее - Департамент 201) назначена Ирина Милютина, занимавшая должность заместителя начальника управления в Департаменте 201.