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Распространение коронавируса нового типа
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ЦБ считает коронавирус значимым фактором неопределенности для цен на нефть в 2020 году

Банк России также сообщил, что рост экономики страны в I квартале может составить 2-2,5% в годовом выражении

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Распространение нового типа коронавируса является значимым фактором неопределенности для динамики нефтяных цен и глобального экономического роста в 2020 году, говорится в докладе ЦБ РФ о денежно-кредитной политике.

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"На горизонте 2020 года значимым фактором неопределенности для динамики цен на нефть и роста мировой экономики в целом является дальнейшее развитие ситуации с распространением коронавируса", - указывает регулятор.

При этом в базовом сценарии развития экономики на 2020 год ЦБ сохранил прогноз по ценам на нефть Urals на уровне $55 за баррель.

Рост ВВП России

Рост российской экономики в I квартале 2020 года может составить 2-2,5% в годовом выражении.

"Согласно прогнозу Банка России, в I квартале 2020 года годовой темп прироста ВВП составит 2-2,5%", - отмечается в документе.

По итогам года рост ВВП достигнет 1,5-2%, ожидает регулятор.

Снижение числа экономически активных россиян

Продолжение сокращения численности экономически активного населения России в ближайшие годы будет оставаться фактором, ограничивающим потенциальный темп экономического роста в 2020-2022 годах, указано в докладе Банка России.

"Продолжение сокращения численности экономически активного населения в ближайшие годы вследствие текущей возрастной структуры населения будет оставаться фактором, ограничивающим потенциальный темп экономического роста в 2020-2022 годах, даже с учетом положительного вклада от повышения пенсионного возраста", - указывает регулятор.

В докладе также отмечается, что дефицит предложения на рынке труда может отразиться на динамике заработных плат и потребления домашних хозяйств и оказать повышательное давление на инфляцию.

В то же время влияние фактора демографии на потенциальный выпуск и инфляцию может быть смягчено в случае, если сокращение численности экономически активного населения России будет существенно компенсировано за счет повышения гибкости рынка труда, сокращения непроизводительных рабочих мест, а также иммиграции из других стран, указывает регулятор.

При этом на миграционные потоки будет влиять не только миграционная политика правительства, но и в целом привлекательность экономики России для иностранной рабочей силы по сравнению с другими странами.

Рост долговой нагрузки

Долговая нагрузка экономики РФ в 2020-2022 годах будет плавно расти, однако это не создаст угроз для финансовой стабильности. 

"Кредитная активность в 2020-2022 годах в целом продолжит увеличиваться темпами, соответствующими повышению платежеспособного спроса и не создающими рисков для ценовой стабильности. Долговая нагрузка экономики будет плавно расти, формируясь при этом на уровнях, не создающих угроз для финансовой стабильности в экономике", - отмечается в документе.

Регулятор также прогнозирует, что кредит останется основным драйвером изменения денежного предложения. В этих условиях темпы роста денежной массы будут близки к темпам роста требований к экономике.

Вместе с тем ЦБ РФ ожидает плавного замедления темпов роста потребительского кредитования, в том числе из-за мер по ограничению долговой нагрузки населения.

"В свою очередь постепенное смягчение ценовых условий кредитования окажет поддержку стабильному росту корпоративного и ипотечного кредита. Неценовые условия кредитования при этом будут смягчаться постепенно, отражая сохранение консервативного подхода банков к оценке заемщиков и принятию рисков", - говорится в документе.

В прошлом году Банк России принял макропруденциальные меры, направленные на снижение темпов роста необеспеченного потребительского кредитования. С 1 октября 2019 года все банки и МФО обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) по займам выше 10 тыс. рублей - чем выше ПДН и процентная ставка по кредиту, тем больше надбавка к коэффициенту риска, применяемая к такому кредиту. Рост коэффициентов риска означает, что банку для обеспечения выдаваемых кредитов будет требоваться больше капитала, чем раньше. Это делает наращивание кредитования менее выгодным.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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