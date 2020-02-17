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Ростовская область увеличит экспорт продукции АПК до $5 млрд в 2020 году

Власти региона считают одним из механизмов увеличения объема экспорта сельхозтоваров развитие перерабатывающей отрасли

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 февраля. /ТАСС/. Ростовская область рассчитывает увеличить экспорт продукции агропромышленного комплекса до $5 млрд в 2020 году. Об этом сообщил в понедельник министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский в ходе итогового совещания регионального министерства.

"На 2020 год стоит напряженная задача экспортировать продукции на $5 млрд", - сказал Рачаловский. По данным министерства, в 2019 году объем экспорта продукции АПК в Ростовской области составил $4,5 млрд.

Одним из механизмов увеличения объема экспорта сельхозтоваров в правительстве Ростовской области называют развитие перерабатывающей отрасли. "Принципиальная задача - переработка, получение дополнительных налогов, в том числе за счет добавленной стоимости", - отметил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Сообщалось, что в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" к концу 2024 года объем экспорта продукции АПК из области должен составить $7,7 млрд. Сельхозпродукция из Ростовской области экспортируется в 75 стран мира, основные импортеры - Турция, Вьетнам, Египет, Индонезия, Бангладеш, Саудовская Аравия, Филиппины, Нигерия, Судан, Израиль.

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РоссияРостовская область
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