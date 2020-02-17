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Samsung оценил требования о предустановке российского софта на гаджеты

Компания готова их выполнять
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© Валерий Шарифулин/ТАСС

ВАЛЛЕТТА /Мальта/, 17 февраля. /ТАСС/. Требования закона об обязательной предустановке российского программного обеспечения на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV не повлияют на планы работы южнокорейской корпорации Samsung в России. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе российского офиса компании по итогам конференции Samsung CIS Forum 2020.

В компании подчеркнули, что готовы исполнять требования российского законодательства и адаптировать деятельность согласно принятым постановлениям.

"Поправки к закону не повлияют на планы компании по продолжению работы в России. Мы готовы сотрудничать с локальными и глобальными партнерами, тем более что опыт такого сотрудничества у нас уже есть. Компания Samsung имеет опыт предустановки наиболее популярных у потребителей приложений от российских разработчиков, таких как, например, почтовый сервис Mail.ru Group или поисковое приложение компании "Яндекс" для смартфонов", - отметили в компании.

В декабре 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной предустановке отечественного ПО на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV. Эти требования начнут действовать с 1 июля 2020 года и, по мнению авторов документа, будут способствовать продвижению российских программ на рынке информационных технологий. Перечень гаджетов, для которых наличие отечественного софта станет обязательным, самих приложений, а также порядок их установки должно определить правительство. Однако, список до сих пор не представлен.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияРеспублика Корея
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