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Продавцы обуви просят перенести начало обязательной маркировки на 1 сентября

Часть бизнес-процессов не реализованы, а отдельный функционал работает нестабильно, отмечают участники отрасли
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© Митя Алешковский/ТАСС

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Экспертный совет Ассоциации развития технологий маркировки и прослеживаемости "Альянс Форта" выступает за перенос начала обязательной маркировки обуви с 1 марта на 1 сентября 2020 года. Об этом говорится в письме ассоциации, направленном министру промышленности и торговли России Денису Мантурову и генеральному директору оператора маркировки "Оператор-ЦРПТ" Дмитрию Алхазову (имеется в распоряжении ТАСС).

"Учитывая экспертную оценку приведенных недостатков, время на их доработку и внедрение с необходимым привлечением сторонних организаций партнеров Оператора ГИС МТ (Государственной информационной системой мониторинга товаров - прим. ТАСС) и требований по тестированию собственных систем участников оборота обувных товаров, мы предлагаем установить новый срок запрета оборота немаркированной обувной продукции в соответствии с требованиями существующих правил не ранее 1 сентября 2020 года", - говорится в документе.

Как подчеркивается в письме, представители альянса поддерживают внедрение системы маркировки товаров средствами идентификации, однако пришли к заключению о том, что многие участники рынка не смогут выполнять в полном объеме обязанности по передаче в информационную систему мониторинга сведений об операциях с маркированными обувными товарами. Как пояснили в ассоциации, по итогам эксплуатации системы в переходный период был выявлен ряд недостатков, неустраненных до настоящего времени. "Часть бизнес-процессов не реализованы, а отдельный функционал работает нестабильно", - отмечается в документе.

Участники отрасли просят провести дополнительный технологический аудит готовности информационной системы к эксплуатации, а также определить порядок тестирования и ввода в эксплуатацию ее функционала при непосредственном участии представителей компаний участников оборота товаров, подлежащих обязательной маркировке. По мнению участников, по результатам тестирования необходимо принять решение о переносе сроков запрета оборота, а также рассмотреть вопрос поэтапного введения запретов на ввод в оборот, оборот и выбытие немаркированных обувных товаров.

Под письмом подписались представители компаний "Яндекс.Маркет", "Купишуз", "Детский мир", Pazolini Group, Melon Fashion Group и другие. В Минпромторге ТАСС подтвердили получение письма.

Позиция ЦРПТ

В свою очередь, представитель ЦРПТ отметил, что оператор создает систему в соответствии с графиком, определенным правительством. По его словам, система цифровой маркировки и прослеживания полноценно функционирует. Всего в ней прослеживается уже более 8 млрд кодов обуви, сигарет, лекарств, шуб.

"Обувные компании в среднем заказывают по 70 млн кодов в день, динамика постоянно растет, достигая 1,5 млн кодов в минуту. По данным на 14 февраля было выдано 1,127 млрд кодов для обуви, что в 3-4 раза выше оценок величины обувной отрасли в год, то есть можно говорить, что маркировка всего за несколько месяцев смогла обелить отрасль более чем на 300%", - сказал он.

По его мнению, несмотря на нагрузку, система обеспечивает компаниям всю необходимую функциональность. "Первый этап маркировки стартовал 1 июля 2019 года, с 1 октября начался процесс маркировки остатков, тысячи компаний получают коды и наносят их на свою продукцию. Наиболее комфортно себя чувствуют компании, которые сразу приступили к маркировке, не откладывая этот процесс на последний день. Перед запуском система прошла все необходимые проверки и состоялась ее госприемка в промышленную эксплуатацию", - сообщил представитель ЦРПТ.

О маркировке

Сейчас в России проходят эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 году обязательной стала маркировка табака, духов, шин и пневматических покрышек, фотокамер и ламп-вспышек, а также пяти групп изделий легкой промышленности. 1 января 2020 году предусмотрена обязательная маркировка лекарств, 1 июня 2020 года - готовой молочной продукции.

Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска.

К 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и прослеживания товаров. Оператор системы - Центр развития перспективных технологий, созданный на основе государственно-частного партнерства.

Теги
Мантуров, Денис ВалентиновичРоссия
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