Исследование: почти четверть ВВП Украины составляют теневые операции

КИЕВ, 17 февраля. /ТАСС/. Объем теневой экономики Украины составляет 846 млрд гривен (почти $34 млрд), или 23,8% от официального ВВП за 2018 год. Такие данные приводит компания Ernst & Young, которая провела исследование при поддержке платежной системы Mastercard.

"Для украинской экономики этот показатель ("теневая экономика") составил 23,8%, в том числе 19,7% ВВП (702 млрд гривен) составляет "наличная" теневая экономика, 4,1% ВВП (144 млрд гривен) - домашнее производство товаров для собственного конечного использования, то есть неденежная "теневая экономика", - сообщила в понедельник пресс-служба Нацбанка, сославшись на предварительные результаты исследования "Снижение уровня теневой экономики Украины путем использования электронных платежей". Эти данные были представлены компанией во время рабочей встречи с представителями ряда государственных органов страны.

Как отмечает пресс-служба, стимулирование безналичных расчетов позволит существенно снизить уровень теневых операций. С этой целью предлагается, в частности, производить безналичные соцвыплаты, устанавливать POS-терминалы и вводить дополнительные стимулы для продавцов и покупателей. "Европейский опыт свидетельствует, что увеличение доли безналичных платежей в два раза приводит к снижению уровня теневой экономики на 0,6 - 3,7% от ВВП, а доходы государства увеличиваются на 0,1% - 0,8% от ВВП", - сказано в сообщении.

По данным Mastercard, сегодня на Украине 62% малого и среднего бизнеса работает исключительно с наличными деньгами.

Министерство экономики Украины ранее оценило размер теневой экономики за 2018 год в размере 30% от ВВП страны.

Пресс-служба НБУ сообщила, что Ernst & Young проводила подобные исследования в 33 странах мира, в числе которых Чехия, Польша, Словения, Словакия, Хорватия, Болгария, Сербия, Босния и Герцеговина. Уровень теневой экономики среди указанных стран колебался от 10,1% до 26,9% от объема ВВП.