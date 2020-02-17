Минэкономразвития предложило увеличить объем выделяемых средств на развитие моногородов

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ предлагает включить программу "Развитие моногородов" в госпрограмму "Экономическое развитие и инновационная экономика", а также увеличить объем выделяемых средств из федерального бюджета на реализацию ее мероприятий, следует из проекта постановления правительства. Соответствующий документ опубликован на сайте regulation.gov.ru.

Проектом постановления предусматривается дополнение государственной программы РФ "Экономическое развитие и инновационная экономика", утвержденной постановлением правительства РФ подпрограммой "Развитие моногородов", говорится в пояснительной записке.

Согласно финансово-экономическому обоснованию, на реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие моногородов" в рамках госпрограммы предлагается выделить из федерального бюджета 69,670 млрд рублей в 2021-2024 годах: 17,652 млрд рублей - в 2021 году, 17,210 млрд рублей - в 2022 году, а также по 17,404 млрд рублей ежегодно в 2023-2024 годах. Отмечается, что в данный объем средств включены ежегодные субсидии, предоставляемые Фонду развития моногородов, в размере 18,8 млрд рублей в 2021-2024 годах. Таким образом, на данный момент на программу развития моногородов предусмотрено выделение средств в размере 4,7 млрд рублей ежегодно.

В рамках подпрограммы предлагается реализация новых направлений поддержки развития моногородов. "В качестве новых направлений рассматривается участие в проектах с применением механизмов государственно-частного партнерства, софинансирование Фондом расходов субъектов и моногородов при строительстве и реконструкции городской инфраструктуры, а также рефинансирование кредитов, полученных в коммерческих банках на реализацию новых инвестиционных проектов в моногородах", - отмечается в финансово-экономическом обосновании.

Предполагается, что подпрограмма будет включать три основных мероприятия: "Формирование институциональных условий развития моногородов", "Обеспечение устойчивого социально-экономического развития моногородов", "Стимулирование социально-экономического развития и предпринимательской активности в моногородах на принципах возвратного налогового финансирования". Среди задач отмечается содействие созданию новых рабочих мест и привлечению инвестиций в моногородах и формированию кадрового потенциала.

В декабре глава Моногорода.рф, заместитель председателя ВЭБ.РФ Ирина Макиева отмечала, что программа развития моногородов доработана с учетом предложений федеральных ведомств, регионов и местных предпринимателей и внесена в правительство.