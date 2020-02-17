ФАС предлагает ввести электронные аукционы на право добычи рыбы в России

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает заменить исторический принцип распределения квоты на вылов рыбы в России электронными аукционами и направила письмо с соответствующими предложениями в Росрыболовство. Об этом ТАСС сообщили в Росрыболовстве.

"Росрыболовство получило от ФАС предложение перейти к распределению прав на добычу водных биоресурсов на аукционах. В настоящее время данное предложение находится на стадии обсуждения", - сообщил представитель Росрыболовства.

Заместитель руководителя ФАС России Михаил Евраев подтвердил ТАСС наличие этой инициативы. "Указанные предложения действительно отражены в документе. Они направлены на развитие рынка и привлечение в отрасль инвесторов. Перевод части квот на аукцион по крабам уже показал положительный эффект", - сказал он.

По словам Евраева, проект документа разрабатывается и в настоящий момент находится на согласовании с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти.

Исторический принцип наделения долями квот появился в 2003 году. Тогда, согласно поручению президента РФ Владимира Путина, правительство приняло решение предоставлять право на добычу водных биоресурсов на основании статистики вылова предприятия в течение действия договора о закреплении доли квоты. Сначала их распределили на 10, затем - на 15 лет.

О крабовых аукционах

Как сообщалось ранее, осенью 2019 года в России прошли первые крабовые аукционы. На них был выставлен 41 лот: 31 - с долями квот на добычу крабов в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне, 10 - в Северном рыбохозяйственном бассейне. Тогда на торгах было продано 35 лотов общей стоимостью 142,4 млрд руб. Еще шесть лотов должны распределить в этом году.

1 апреля 2019 года глава Росрыболовства Илья Шестаков в ходе заседания комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям говорил о том, что правительство не планирует распространять принцип инвестиционных квот, которые распределяются на аукционах, на другие виды водных биоресурсов, кроме крабов.