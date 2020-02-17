Кабмин предложил штрафы за просрочку оплаты по контрактам с малым и средним бизнесом

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Правительство в понедельник внесло в Госдуму законопроект о введении штрафов до 100 тыс. рублей за нарушение срока оплаты по контрактам, заключенным с субъектами малого и среднего предпринимательства. Текст опубликован в думской электронной базе.

Согласно инициативе, нарушение заказчиком установленного законодательством "срока оплаты товаров, работ, услуг по договору, заключенному по результатам закупки с субъектом малого или среднего предпринимательства, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей", а на юридических лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

На сегодняшний день постановлением правительства РФ установлена обязанность оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по договору в срок не более 15 календарных дней со дня подписания заказчиком документа о приемке товара и т. д. "Вместе с тем, ответственность за нарушение указанного срока оплаты в настоящее время законодательством Российской Федерации не предусмотрена", - указывают разработчики в пояснительных материалах.