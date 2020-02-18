Госдума рассмотрит законопроект об оплате картой "Мир" покупок в торговых агрегаторах

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг рассмотрит в первом чтении инициированный правительством законопроект, согласно которому крупные торговые сайты-агрегаторы будут обязаны принимать к оплате инструменты национальной системы платежных карт (НСПК) - карты "Мир". Представит законопроект глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В настоящее время законом "О защите прав потребителей" предусмотрено, что возможность приема национальных платежных инструментов должны иметь продавцы, у которых выручка от реализации товара превышает 40 млн рублей.

Законопроект предполагает распространение обязанности принимать карту "Мир" на владельцев агрегаторов и на продавцов, продающих товары и оказывающих услуг дистанционным способом, в том случае, если их выручка превышает 40 млн рублей. При этом планируется поэтапное снижение порога выручки. Так, с 1 сентября 2020 года под действие закона подпадут агрегаторы с объемом выручки, превышающим 30 млн рублей. Заключительным этапом станет снижение порога выручки до 20 млн рублей к 1 января 2021 года.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, недобросовестные участники рынка, торгующие контрафактной или нелегальной продукцией, используют только наличную валюту для расчетов с покупателями. Изменения в законодательстве приведут к тому, что подобные участники будут вынуждены уйти с рынка или же изменить бизнес-модель, что сократит объем теневого рынка и уменьшит количество контрафактной продукции, считают в правительстве.

Принятие законопроекта будет стимулировать дальнейшее расширение инфраструктуры приема национальных платежных инструментов и развитие безналичных расчетов, в том числе через интернет, повышение прозрачности сегмента дистанционной торговли, повышение уровня прозрачности расчетов в сфере торговли и услуг, говорится в пояснительной записке. Кроме того, дополнительными следствиями принятия законопроекта станут снижение удельных издержек и новые привлекательные ценовые и технологические предложения для потребителей.