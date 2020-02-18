Число забронированных россиянами туров на 23 февраля и 8 марта выросло в 2-3,5 раза

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Число забронированных россиянами туров с захватом праздников в феврале и марте в этом году увеличилось в 2,-3,5 раза по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили ТАСС представители крупных туроператоров.

"Сейчас продано туров в два раза больше, чем в аналогичный период прошлого года", - сообщили в пресс-службе TUI. Лидером продаж у туроператора стала Турция. Это связано с тем, что на побережье уже тепло, а большинство курортных отелей ориентировано на семейный отдых. Кроме того, у российских туристов на праздники популярны ОАЭ, страны Юго-Восточной Азии, особенно Таиланд, а также Израиль, Иордания и горнолыжная Италия, отметили в компании.

"Интурист" зафиксировал рост бронирований на грядущие праздники в 3,5 раза. "Основная причина - постановка новых экскурсионных программ и специальных заездов по популярным туристическим направлениям в дни праздников и новых полноценных чартерных цепочек в Анталью и Стамбул", - отметили в пресс-службе туроператора.

Среди клиентов "Интуриста" также популярны Турция и Юго-Восточная Азия, а также короткие туры в Таллин и Ригу, горнолыжные туры в Австрию, Италию, Францию и Болгарию. Пользуются спросом Мальта, Катар и Оман. Среди российских направлений на первом месте на 23 февраля по количеству бронирований идут Сочи и Красная поляна (горнолыжные туры), а на 8 марта лидируют туры в Крым - отдых, оздоровление, экскурсионные туры.

Среди выгодных предложений по России на праздники Anex Tour также отмечает Калининград, Казань, Санкт-Петербург, Байкал, Алтай, Северную Осетию. Среди заграничных направлений, помимо уже обозначенных, пользуется спросом Доминикана.

Tez Tour подтверждает обозначенные другими туроператорами предпочтения россиян по направлениям, при этом клиенты компании также приобретают туры в Андорру, Болгарию, Португалию и Чехию. Продажи на праздники идут активно, сообщили в компании.