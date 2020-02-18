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Распространение коронавируса нового типа

Hyundai Motor остановила завод в Южной Корее из-за нехватки китайских запчастей

Производство приостановлено до 20 февраля

СЕУЛ, 18 февраля. /ТАСС/. Компания Hyundai Motor остановила производство на одном из пяти сборочных предприятий в южнокорейском городе Ульсан из-за перебоев в поставках запчастей из КНР. Как сообщило во вторник агентство Yonhap, перебои связаны с паузой в деятельности китайских промышленных предприятий из-за распространения коронавируса 2019-nCoV.

Производство приостановлено до четверга, что повлияет на выпуск моделей Veloster и Kona. Четыре других сборочных завода компании в Ульсане продолжают работу в нормальном режиме.

Ранее завод прекращал работу в период с 5 по 12 февраля по тем же причинам.

Перебои в поставках автозапчастей связаны с тем, что китайские власти призвали промышленные корпорации на территории КНР приостановить деятельность до 9 февраля из-за опасности распространения коронавируса. На случай, если поставки не возобновятся, компании Hyundai Motor и Kia ведут переговоры с южнокорейскими производителями и готовы закупать детали в странах Юго-Восточной Азии.

Вспышка коронавируса 2019-nCoV была зафиксирована в крупном китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 25 странах, включая Россию. По последним данным, число летальных исходов в Китае приближается к 1,9 тыс., выздоровели свыше 12,5 тыс., число зараженных превысило 72,4 тыс. человек.

Теги
Республика КореяРаспространение коронавируса нового типа
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