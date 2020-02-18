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Распространение коронавируса нового типа

Авиакомпании КНР отменили 78 тыс. рейсов из-за вспышки коронавируса

В период с 20 января по 13 февраля три китайских авиаперевозчика вернули 13 млн билетов

ПЕКИН, 18 февраля. /ТАСС/. Три китайских авиаперевозчика в период с 20 января по 13 февраля отменили более 78 тыс. рейсов и произвели возврат 13 млн билетов из-за вспышки в КНР заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Об этом во вторник на пресс-конференции заявил заместитель главы Комитета по контролю и управлению государственным имуществом КНР Жэнь Хунбинь.

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"Авиакомпании Китая пострадали из-за отмены рейсов и возврата билетов на фоне коронавируса. С 20 января по 13 февраля [период активных поездок по случаю празднования Нового года по лунному календарю] три авиаперевозчика КНР вернули 13 млн билетов и отменили 78 тыс. рейсов", - сказал он.

По словам Жэнь Хунбиня, в этом году пассажиропоток в новогодний период [Новый год по лунному календрю наступил 25 января] снизился почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "Поскольку новогодний сезон - это золотое время для авиационной промышленности, [негативный] эффект [от коронавируса] особенно заметен", - подчеркнул он.

Как отметил заместитель главы комитета, сфера туризма КНР также пострадала от вспышки заболевания. По его словам, были закрыты некоторые туристические достопримечательности, магазины, отели, десять туристических агентств в КНР приостановили свою деятельность.

"Влияние [вспышки коронавируса] на эти [две] отрасли все еще относительно велико", - резюмировал Жэнь Хунбинь.

Вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом, была зафиксирована в крупном китайском городе Ухань в конце декабря прошлого года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР заболевание было выявлено в 25 странах, включая Россию. По последним данным, число жертв вируса в Китае приближается к 1,9 тыс., выздоровели 12,5 тыс., инфицированы 72,4 тыс. человек.

Теги
КитайРаспространение коронавируса нового типа
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