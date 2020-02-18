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На Сахалине создают технопарки по нефтегазовой промышленности, строительству и логистике

Губернатор региона Валерий Лимаренко отметил, что власти создают условия, чтобы каждый бизнесмен мог быстро и эффективно решить свои задачи
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© Юрий Смитюк/ТАСС

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 февраля. /ТАСС/. Власти Сахалинской области создают в регионе несколько технопарков для предприятий нефтегазовой промышленности, строительной отрасли, компаний, занимающихся рыбопереработкой, сельским хозяйством и логистикой. Об этом сообщил журналистам во вторник глава региона Валерий Лимаренко.

"Мы создаем условия, чтобы каждый бизнесмен мог быстро и эффективно решить свои задачи. Ускоряются сроки выдачи земельных участков, решается вопрос с созданием технопарков. Мы сегодня раскрываем работу по индустриальному технопарку, где будут формироваться компании, которые займутся сервисом для нефтегазовых компаний. Это около 40 компаний-резидентов, с которыми сейчас ведутся переговоры", - сказал Лимаренко.

Также в области создадут домостроительный комбинат. Этот специализированный технопарк расположится в Корсаковском районе, где под него выделяется порядка 100 га. "Вокруг него будет несколько десятков земельных участков. Их займут компании, которые будут делать комплектации для этого большого комбината", - сказал Лимаренко.

В 2020 году в области начнет работу агропромышленный технопарк, в котором будут сосредоточены предприятия по хранению и переработке продукции. Планируется и создание технопарка по переработке леса. "В Корсакове мы еще планируем сделать технопарк логистический, где будет логистика для контейнерных перевозок. Мы это связываем с Северным морским путем. Там же планируется участок для того, чтобы заниматься хранением и переработкой рыбы", - добавил глава области, подчеркнув, что все эти условия дадут новый толчок для развития Сахалина.

Теги
РоссияЛимаренко, Валерий ИгоревичСахалинская областьДальний Восток
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