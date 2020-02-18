Казахстан продолжит переговоры с Россией о месте прохождения газопровода "Сила Сибири - 2"

НУР-СУЛТАН, 18 февраля. /ТАСС/. Переговоры Казахстана и России о возможном прохождении газопровода "Сила Сибири - 2" по территории республики будут продолжены. Об этом сообщил журналистам во вторник министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев.

"Реализация данного проекта пока в планах, конкретные параметры не обозначены. Есть различные варианты поставки газа из Российской Федерации в Китай. Мы предложили, чтобы этот газопровод, если можно, провести через территорию Казахстана", - рассказал Ногаев, отвечая на вопрос о газопроводе "Сила Сибири - 2".

Он отметил, что Казахстан заинтересован за счет этого газопровода обеспечить газификацию Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей. Отвечая на вопрос, как отнесся к инициативе Казахстана министр энергетики РФ Александр Новак, Ногаев сообщил, что его российский коллега "принял во внимание, будем дальше работать, несомненно, переговоры будут продолжены - это рабочий процесс".

Ранее сообщалось, что Нурлан Ногаев на встрече с Александром Новаком предложил рассмотреть возможность прохождения газопровода "Сила Сибири - 2" по территории республики с дальнейшим присоединением к газопроводной системе Китая "Запад - Восток".