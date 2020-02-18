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Трутнев: России нужно осваивать создание ледостойких платформ для эффективной нефтедобычи

Полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе также заявил, что Россия должна усиливать разведку новых нефтегазовых месторождений

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 февраля. /ТАСС/. Россия могла бы эффективнее добывать нефть, но для этого необходимо освоить технологии горизонтального бурения и строительства ледостойких платформ. Об этом заявил во вторник журналистам в ходе визита в Южно-Сахалинск вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Нефть и газ - это источники сырья и источники энергии. У России это преимущество, его надо использовать. К сожалению, используется оно совсем не так эффективно, как хотелось бы. <…> Сегодня целым рядом технологий российская промышленность, к сожалению, не обладает. <…> Надо заниматься разработкой технологий, учиться делать подводные комплексы, учиться делать горизонтальное бурение, делать ледостойкие платформы", - сказал Трутнев.

По его словам, Россия должна усиливать разведку новых нефтегазовых месторождений. "Мы в этом отношении отстаем, особенно отстаем на шельфе, где бурим на два порядка меньше скважин, чем наши соседи, например, Норвегия", - отметил полпред.

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