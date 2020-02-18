"Ъ": в РЖД не согласовали перечень ускоренных работ на БАМе и Транссибе

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Перечень ускоренных работ на Байкало-Амурской и Транссибирской магистралях пока не согласован даже на уровне "Российских железных дорог" (РЖД). Минтранс, Минэнерго и РЖД не представили в правительство в срок до 1 февраля перечень ключевых объектов развития Восточного полигона на 2020-2021 годы, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным издания, основной причиной стали разногласия по срокам исполнения. Сам список работ согласован как грузоотправителями, так и блоком движения РЖД и Минэнерго, однако сроки не устраивают строительный блок монополии.

Осенью при согласовании инвестпрограммы и финплана РЖД на 2020-2022 годы выяснилось, что расходы на Восточный полигон сокращены на 161 млрд рублей. Тогда источники газеты отмечали, что потребители договорились с монополией о создании рабочей группы, которая утвердит первоочередные мероприятия по БАМу и Транссибу, вписывающиеся в сокращенный бюджет. 12 декабря экс-премьер Дмитрий Медведев поручил РЖД актуализировать детальный план мероприятий по БАМу и Транссибу, а 20 декабря Максим Акимов, тогда бывший профильным вице-премьером, поручил до 1 февраля сформировать перечень проектов.

Рабочая группа сформировала перечень из 212 титулов, содержащий соответствующие участки и работы, а также сроки: большинство работ, запланированных на период до 2024 года, сдвигаются на 2023 год. Перечень был 27 января одобрен на голосовании совета потребителей и 11 февраля обсужден на совещании в Минэнерго с участием основных грузоотправителей - угольщиков. По данным одного из источников, перечень был направлен первому заместителю гендиректора РЖД Анатолию Краснощеку с просьбой провести совещание для согласования перечня, в частности, с блоком строительства. Оно было назначено на 18 февраля, затем перенесено на 26 число.

Минтранс, как сказал другой источник, будет просить об отсрочке исполнения поручения по перечню до 1 марта. В Минтрансе комментариев не дали.

О проекте развития Восточного полигона

Проект развития железных дорог Восточного полигона предусматривает увеличение в 2020 году провозной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей в направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока на 66,8 млн тонн в год к уровню 2012 года - до 124,9 млн тонн.

Возможный переход в стадию так называемого БАМ-2 - дальнейшего развития инфраструктуры за пределами 2020 года - даст прирост грузов по этому направлению в 2024-2025 годах примерно на 114 млн тонн по сравнению с 2012 годом, говорил ранее первый заместитель генерального директора РЖД Вадим Михайлов.

Общий объем инвестиций РЖД в развитие Восточного полигона - Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей - в 2018 году превысил 47 млрд рублей.