"Ъ": Минэнерго и Минприроды выступили против создания госкорпорации "Росшельф"

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Минэнерго и Минприроды не поддержали законопроект Минвостокразвития о создании госкорпорации "Росшельф" и расширении доступа к шельфу частных недропользователей. Об этом во вторник пишет газета "Коммерсантъ".

"Указывается, что создание корпорации будет стимулировать ввод в рентабельную разработку новых морских месторождений углеводородного сырья. Однако не указывается, за счет чего будет обеспечено привлечение новых инвесторов в шельфовые проекты, в том числе в условиях действующих секторальных ограничений на финансирование проектов и привлечение технологий в разработку глубоководных участков", - приводит издание текст письма замминистра энергетики Павла Сорокина в Минвостокразвития от 13 февраля.

Кроме того, законопроект создает конфликт интересов, так как госкорпорация претендует на многие полномочия действующих органов власти. "Корпорация наделяется административными и нормотворческими полномочиями, в то же время она будет участником соглашения, которое является непосредственным объектом контроля", - отмечает чиновник. Предложение о полном освобождении корпорации от налогов, содержащееся в законопроекте, противоречит Налоговому кодексу РФ, указывает Сорокин.

Минэнерго также обращает внимание на непроработанность механизма предоставления участков шельфа частным инвесторам. "Решение о предоставлении участка арктического и дальневосточного шельфа по конкурсу или без его проведения предполагается осуществлять по усмотрению корпорации. Критерии принятия такого решения законопроектом не предусмотрены, что является существенной коррупционной составляющей, предоставляя право корпорации вне объективных, установленных законом критериев, на основании исключительно собственного усмотрения принимать соответствующие решения", - цитирует "Коммерсантъ" письмо замглавы Минэнерго.

Источник "Коммерсанта", знакомый с текстом отзыва Минприроды, указал на отсутствие целей и достаточных оснований для создания подобной госкорпорации. Ведомство также считает, что "наделение корпорации предлагаемыми полномочиями будет противоречить принципам функционирования системы органов исполнительной власти". В министерстве полагают, что законопроект окажет негативное влияние на перспективы развития шельфа, пишет газета.

О законопроекте

В конце 2019 года Минвостокразвития РФ разработало проект федерального закона, которым предполагается создание государственной корпорации "Росшельф" по освоению континентального шельфа РФ в районах Арктики и Дальнего Востока.

Как говорится в пояснительной записке, он направлен на повышение эффективности освоения участков недр на континентальном шельфе РФ в арктических и дальневосточных морях.

Кроме того, законопроект предусматривает введение новой системы предоставления прав пользования недрами на континентальном шельфе России в арктических и дальневосточных морях, а также разовые платежи за пользование недрами. Предполагается допуск частных инвесторов к участию в проектах по освоению месторождений на шельфе на условиях вхождения в консорциумы с участием госкорпорации.

Уточняется, что предлагаемая в проекте Минвостокразвития система предоставления прав пользования недрами накладывает на инвесторов обязательства по последовательному выполнению объемов работ по поиску, оценке, разведке и добыче углеводородного сырья на шельфе в установленные сроки.

Документом предусматривается внесение изменений в законы "О континентальном шельфе", "О газоснабжении", "О недрах".