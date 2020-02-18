Мантуров: РФ будет опираться на свои разработки в сфере цифровых технологий

"Россия будет опираться на собственные цифровые продукты, собственные решения в области цифровых технологий и программного обеспечения. Мы делаем себя независимыми от иностранных ИТ-продуктов, в том числе по соображениям национальной безопасности, - отметил российский министр. - В будущем иностранные поставщики больше не смогут на нас влиять, поставляя или не поставляя нам определенные продукты. Это касается и сферы энергетики".

БЕРЛИН, 18 февраля. /ТАСС/. Россия будет в максимальной мере делать ставку на разработку собственных технологий и решений, в том числе в энергетической сфере. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в опубликованном во вторник интервью газете Handelsblatt .

Мантуров привел в пример Siemens, подчеркнув, что компании "придется решать, передать ли интеллектуальную собственность российской "дочке" для производства больших, современных турбин". "Если Siemens или другие иностранные фирмы не захотят производить крупные турбины мощностью 70 и 160 МВт в России, то они больше и не получат заказов на поставки крупных турбин российским электростанциям. Мы уже начали разработку собственных турбин этого класса", - подчеркнул глава Минпромторга РФ.

"Я как представитель государства требую, чтобы эти крупные турбины изготовлялись на российской территории. И здесь совершенно все равно, будет это делать совместное предприятие с "Силовыми машинами" или только Siemens", - сказал Мантуров. "Я не могу допустить второго случая, когда поставки турбин на полуостров Крым ставились бы под вопрос", - подчеркнул министр.

Отвечая на вопрос о возможном давлении "Силовых машин" Алексея Мордашова на Siemens, он отметил: "Ни в коем случае. Мордашов не оказывает никакого давления".

"Силовые машины" занимаются разработкой отечественной газовой турбины мощностью 65 МВт и 170 МВт. Производством газовых турбин средней и большой мощности отечественные компании не занимаются, такое энергооборудование в России изготавливает только совместное предприятие (СП) Siemens и "Силовых машин" - "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ), но его установка на теплоэлектростанции в рамках программы модернизации не проходит по требованиям локализации.

"Силовые машины" владеют 35% в СП, Siemens - 65%. Сейчас Siemens планирует заключить СПИК (специнвестконтракт, который позволит поставлять турбины СТГТ для реновации электростанций по программе модернизации), однако "Силовые машины" высказывались против заключения СПИК с СТГТ.