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Мантуров: доля государства в компаниях энергосектора РФ будет снижаться

По его словам, это произойдет со всеми государственными организациями

БЕРЛИН, 18 февраля. /ТАСС/. Россия будет сокращать свою долю в компаниях энергетического сектора, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью газете Handelsblatt.

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"В этом секторе также планируется устойчивое снижение доли государства... Доля государства в энергетических концернах будет и дальше снижаться. Фактически, это будет происходить со всеми государственными предприятиями, это только вопрос времени", - сказал министр, отвечая на вопрос о тенденции к росту государственного участия в энергетическом секторе.

Мантуров отметил, что существенные пакеты акций "Роснефти" и "Газпрома" уже находятся на бирже в свободном обращении.

"В банковском секторе доля государства выросла вследствие необходимости сохранить крупные институты, как например банк "Открытие", от банкротства. Если бы не действия Центрального банка, эта ситуация привела бы к банковскому кризису. Банк "Открытие" не будет всегда в собственности государства", - добавил Мантуров.

Банк "Открытие" попал на санацию через подконтрольный ЦБ РФ Фонд консолидации банковского сектора в августе 2017 г., Бинбанк - в сентябре. Позднее ЦБ объявил о планируемом объединении банков. Бинбанк был присоединен к "ФК Открытие" 1 января 2019 г.

В июле 2019 г. Банк России принял решение завершить санацию банка "ФК Открытие". В январе 2020 г. глава кредитной организации Михаил Задорнов говорил, что банк "Открытие" (основной акционер кредитной организации - ЦБ РФ) может уже в сентябре-октябре 2021 г. выйти на продажу.

Теги
Мантуров, Денис ВалентиновичРоссия
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