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ЦБ предлагает привлечь Минкомсвязь и Роскомнадзор к борьбе с утечками данных

Банк России в ходе проверок банков будет уделять особое внимание обеспечения безопасности данных, уточнил зампредседателя регулятора Дмитрий Скобелкин

МАГНИТОГОРСК, 18 февраля. /ТАСС/. Банк России предлагает Минкомсвязи и Роскомнадзору совместно бороться с утечками данных. Регулятор уже разрабатывает соответствующие инициативы, сообщил зампредседателя Банка России Дмитрий Скобелкин на Уральском форуме по информационной безопасности финансовой сферы.

"Только надзорными методами проблему [утечек данных] решить невозможно. Мы полагаем, что создать условия для упорядоченного доступа к персональным данными которые содержатся в различных системах, можно только совместными усилия Банка России, Минкомсвязи и Роскомнадзора. <...> Соответствующие инициативы мы сейчас готовим и в ближайшее время направим в адрес наших коллег в Минкомсвязи и в Роскомнадзор", - сказал он.

По словам Скобелкина, "необходимо упростить работу правоохранительным органам по противодействую тем субъектам, которые незаконно получают, продают и используют персональные данные".

Он добавил, ЦБ в ходе проверок банков будет уделять самое серьезное внимание вопросам контроля за информационными потоками финансовых организаций и вопросам обеспечения безопасности данных.

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