Глава ЦБ считает недостаточным информирование банками клиентов о киберрисках

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Российские банки в 2019 году безответственно отнеслись к должному информированию клиентов о возможных рисках кибермошенничества, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в видеопослании на открытии Уральского форума по информационной безопасности финансовой сферы.

"В прошлом году был взрыв мошенничества на базе социальной инженерии. Это отражает тот факт, что многие граждане не обладали достаточными знаниями, а финансовые организации не чувствовали свою ответственность за то, чтобы должным образом информировать потребителя", - сказала она.

Набиуллина напомнила, что в конце 2019 года ЦБ принял первый стратегический трехлетний документ по развитию информационной безопасности финансовой сферы (Основные направления развития информационной безопасности кредитно-финансовой сферы на период 2019-2021 годов - прим. ТАСС), в ключевые задачи которого входит развитие "киберкультуры" и информационной поддержки потребителей услуг.

При этом глава ЦБ подчеркнула важность обеспечения безопасности хранения персональных данных россиян. По ее словам, проблема социальной инженерии не достигла бы такого масштаба, если бы персональные данные лучше защищались как на уровне финансовых организаций, так и другими держателями информации.