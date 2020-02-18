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Биржа в Шэньчжэне вводит пять фондовых индексов для высокотехнологичных компаний

Их базовое значение приравняли к 1000 пунктов на момент 31 декабря 2012 года

ТАСС, 18 февраля. Шэньчжэньская фондовая биржа и ее дочерняя структура Shenzhen Securities Information Company создали пять новых сводных индексов для отражения ценовой динамики акций технологических компаний. Об этом говорится в заявлении биржи.

В частности, на Шэньчжэньской бирже введен индекс, отображающий динамику 100 акций топовых инновационных компаний. Также на торговой площадке появились сводные показатели для 50 наиболее ликвидных ценных бумаг компаний в областях больших данных, робототехники, искусственного интеллекта и интернета вещей. Базовое значение всех пяти индексов приравнено к 1000 пунктам на момент 31 декабря 2012 года.

Шэньчжэньская фондовая биржа расположена в китайском городе Шэньчжэнь (южная провинция Гуандун). Основной индекс биржи - SZSE Component - отображает торги акциями 40 самых ликвидных компаний.

Теги
Китай
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