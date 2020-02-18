ЦБ предложил ввести новые условия для выявления отмывания денег через НКО

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Банк России предложил внести в перечень признаков сомнительных операций перечисления в пользу некоммерческих организаций (НКО) от российских граждан и компаний, получающих деньги из-за рубежа. Это следует из проекта указания, опубликованного на сайте ЦБ РФ.

В документе указано, что к признакам подозрительных финансовых операций предлагается отнести перечисление клиентом, являющимся российским физическим лицом или коммерческой организацией, ранее получившим иностранное финансирование, денежных средств в пользу одной или нескольких российских некоммерческих организаций.

При этом одновременно должны соблюдаться два условия: платежи носят регулярный характер (например, в течение недели после получения иностранного финансирования, ежемесячно, ежегодно и т. д.); сумма переведенных денежных средств на счета одной или нескольких российских некоммерческих организаций примерно равна сумме полученного иностранного финансирования.

Издание РБК ранее со ссылкой на источники сообщило, что поправки, касающиеся НКО, вносились по инициативе Росфинмониторинга. В ЦБ изданию сообщили, что работа по актуализации критериев велась Банком России совместно с Росфинмониторингом, чтобы "исключить устаревшие и добавить новые схемы совершения необычных операций".

Сообщалось также, что Банк России впервые за восемь лет подготовил поправки в сфере "антиотмывочного" законодательства, в которых уточнит признаки сомнительных операций, способные стать основанием для приостановки транзакций или блокировки банковского счета клиента.

Зампред Банка России Дмитрий Скобелкин, выступая на ежегодной встрече банкиров с руководством Банка России, организованной Ассоциацией банков России 13 февраля, говорил, что объем обналичивания денежных средств в РФ в 2019 году сократился в 1,9 раза, объем незаконного вывода денежных средств за рубеж - лишь на 2%, но сохранился на исторически низком уровне.