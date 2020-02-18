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Счетная палата завершила проверку реализации инвестпрограммы "Транснефти" по ВСТО

В ведомстве сообщили, что все заявки нефтяных компаний на получение услуг по транспортировке нефти по трубопроводной системе "Восточная Сибирь - Тихий океан" исполнены

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Счетная палата РФ завершила проверку реализации инвестпрограммы "Транснефти" по расширению трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан" и предложила ряд мер для повышения эффективности деятельности компании. Об этом говорится в сообщении "Транснефти".

"Аудитор Счетной палаты Российской Федерации А. А. Каульбарс проинформировал руководство компании "Транснефть" об окончании проведенного в соответствии с планом работы СП России в 2019 году контрольного мероприятия "Проверка формирования и реализации инвестиционной программы публичного акционерного общества "Транснефть" в части мероприятий по расширению трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан" в 2016 - 2019 годах" в компании", - говорится в сообщении.

В своем письме аудитор отмечает, что "Транснефть" завершила все мероприятия по расширению пропускной способности ВСТО - 1 до 80 млн тонн нефти в год, ВСТО - 2 - до 50 млн тонн. В письме также говорится, что пропускная способность трубопроводной системы не только способствует расширению ресурсной базы экономики и освоению месторождений углеводородов Восточной Сибири, но и обеспечивает диверсификацию направлений экспорта нефти. При этом подчеркивается, что все заявки нефтяных компаний на получение услуг по транспортировке нефти по ВСТО исполнены.

Кроме того, в письме от имени Счетной палаты предлагается и ряд мер для повышения эффективности деятельности компании в целом. "В первую очередь говорится о необходимости разработки отраслевого регламента по утверждению стратегии развития компании, а также о включении в реестр рисков ПАО "Транснефть" риска, связанного с недостаточностью пропускной мощности существующих магистральных нефтепроводов, в том числе в условиях растущего спроса на транспортировку нефти в восточном направлении", - отмечается в сообщении.

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