Российские мебельщики попросили восстановить запрет на госзакупки импортной мебели

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Ассоциация мебельной и деревообрабатывающей промышленности России обратилась в правительство с просьбой возобновить действие запрета на закупку иностранной мебели для государственных и муниципальных нужд. В противном случае российские предприниматели могут потерять 10 млрд рублей только в 2020 году, говорится в сообщении организации.

"Ассоциация мебельной и деревообрабатывающей промышленности России просит правительство РФ возобновить действие постановления № 1072, которое ранее запрещало государственным и муниципальным учреждениям покупать мебель иностранного производства", - указывается в сообщении, поступившем во вторник в ТАСС.

Как пояснили в организации, постановление действовало с 1 декабря 2017 года по 30 ноября 2019-го. Запрет распространялся на закупки федеральных органов исполнительной власти, а также муниципальных учреждений. Ассоциация также предлагала распространить ограничения на закупки госкорпораций, но не получила поддержки.

"Запрет покупать за бюджетные деньги иностранную мебель был очень полезным для нашей экономики, и недавно произошедший случай с приобретением итальянских стульев псковской музыкальной школой по цене 80-100 тыс. рублей каждый - убедительное тому подтверждение. В этих стульях нет ничего такого, чего не могли бы сделать российские мебельщики. При этом цена отечественной мебели аналогичного качества была бы гораздо ниже", - заявил президент ассоциации Александр Шестаков, чьи слова приводятся в сообщении.

По данным организации, в 2018 году для бюджетных нужд в рамках госзаказа было закуплено мебели более чем на 14 млрд рублей - это около 15% всей мебели, произведенной в России за год. Возобновление действия постановления помогло бы не только поддержать отечественную промышленность, но и существенно сэкономить средства бюджета, считает Шестаков.

Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России - добровольная общественная некоммерческая организация, учрежденная в 1997 году. Ее членами являются предприятия, выпускающие более 50% мебели и древесностружечных плит в России, производители и поставщики комплектующих для мебельной отрасли, отраслевые научно-исследовательские институты и издательские дома, выставочные объединения и страховые компании.