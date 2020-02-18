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Предложения по изменениям в Конституции
Обновлено 

Запрет министрам иметь счета в зарубежных банках могут закрепить в Конституции

Такую поправку предложила рабочая группа по изменениям в Конституции
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Рабочая группа по изменениям в Конституции предлагает установить в основном законе страны запрет председателю правительства, его заместителям и федеральным министрам иметь счета в зарубежных банках. Об этом сообщил во вторник сопредседатель рабочей группы, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Председателю правительства, заместителям председателя правительства, федеральным министрам и иным руководителям федеральных органов исполнительной власти запрещается иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ", - озвучил Крашенинников предлагаемую поправку на заседании рабочей группы во вторник.

Теги
РоссияКрашенинников, Павел ВладимировичПредложения по изменениям в Конституции
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