Проект реконструкции аэропорта Липецка планируется подготовить до конца 2020 года

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Руководство Федерального агентства Воздушного транспорта РФ (Росавиация) намерено до конца 2020 года провести за счет федерального бюджета разработку проекта реконструкции международного аэропорта Липецка. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте Росавиации.

"Объявлен открытый конкурс в электронной форме на выполнение работ по проектной документации и инженерным изысканиям по объекту: "Реконструкция и развитие аэропорта Липецк". Завершение выполнения работ по проектной документации и инженерным изысканиям ожидается в декабре 2020 года", - сообщает Росавиация.

Как уточняется в сообщении, реконструкция запланирована в рамках Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. В аэропорту Липецка необходимо провести реконструкцию взлетно-посадочной полосы, перрона, мест стоянок самолетов, рулежных дорожек, устроить очистные сооружения и водосточно-дренажную сеть, построить аварийно-спасательную станцию, установить свето-сигнальное оборудование и объекты электроснабжения, ограждение по периметру, провести другие виды работ, предусмотренные проектом.

"Международный аэропорт Липецк - аэропорт федерального значения. Реконструкция и строительство объектов аэродромной инфраструктуры позволит повысить уровень безопасности полетов, расширить географию пассажирских перевозок и улучить качество предоставляемых услуг", - говорится в сообщении Росавиации.

Липецкий аэропорт обслуживает порядка 70 тыс. пассажиров в год, создан в 1961 году, в 2008 году получил статус международного и был включен в федеральную целевую программу "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)". В 2015 году в нем появился пункт пропуска через госграницу РФ и был выполнен первый международный рейс по маршруту Липецк - Милан (Италия) - Липецк. В 2017 году в аэропорту удлинили взлетно-посадочную полосу аэропорта до 2350 м, что позволило принимать такие воздушные суда, как Boeing-737 и Airbus А319.