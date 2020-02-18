{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ЦБ выпустит памятную монету "250-летие вхождения Ингушетии в состав России"

Тираж составит 3 тыс. штук

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Банк России 25 февраля выпустит в обращение памятную монету из драгоценного металла "250-летие вхождения Ингушетии в состав Российского государства". Об этом сообщила пресс-служба ЦБ.

Монета выполнена из серебра, тираж 3 тыс. штук, номинал 3 рубля, проба 925, масса драгоценного металла в чистоте 31,1 г, изготовлена на Санкт-Петербургском монетном дворе качеством "пруф", гурт 300 рифлений, диаметр 39 мм, толщина 3,3 мм.

"На оборотной стороне монеты изображены стилизованные мужской и женский силуэты в национальных костюмах; на дальнем плане расположено выполненное в технике лазерного матирования изображение старинных ингушских башен и горной цепи; нижняя часть монетного поля оформлена с использованием традиционных ингушских орнаментов; по окружности имеется надпись: "250 лет вхождения Ингушетии в состав российского государства" - говорится в сообщении ЦБ.

"Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений" - предупреждает Банк России

В марте 1770 года представители ингушского народа принесли присягу на верность российскому государству, а 12 июля 1770 года договор о добровольном вхождении Ингушетии в состав России, подписанный ингушскими старейшинами, был одобрен Коллегией иностранных дел России. В августе 1810 года в крепости Владикавказской был подписан акт присяги ингушей. Весной 2020 года республика отметит масштабными мероприятиями 250-летие вхождения Ингушетии в состав России.

Теги
РоссияИнгушетия
Реклама на ТАСС
Сбербанк восстановил работу приложения после небольшого сбоя
Как отмечается, в течение нескольких минут были недоступны операции перевода в "Сбербанк Онлайн"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС