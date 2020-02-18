ЦБ выпустит памятную монету "250-летие вхождения Ингушетии в состав России"

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Банк России 25 февраля выпустит в обращение памятную монету из драгоценного металла "250-летие вхождения Ингушетии в состав Российского государства". Об этом сообщила пресс-служба ЦБ.

Монета выполнена из серебра, тираж 3 тыс. штук, номинал 3 рубля, проба 925, масса драгоценного металла в чистоте 31,1 г, изготовлена на Санкт-Петербургском монетном дворе качеством "пруф", гурт 300 рифлений, диаметр 39 мм, толщина 3,3 мм.

"На оборотной стороне монеты изображены стилизованные мужской и женский силуэты в национальных костюмах; на дальнем плане расположено выполненное в технике лазерного матирования изображение старинных ингушских башен и горной цепи; нижняя часть монетного поля оформлена с использованием традиционных ингушских орнаментов; по окружности имеется надпись: "250 лет вхождения Ингушетии в состав российского государства" - говорится в сообщении ЦБ.

"Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений" - предупреждает Банк России

В марте 1770 года представители ингушского народа принесли присягу на верность российскому государству, а 12 июля 1770 года договор о добровольном вхождении Ингушетии в состав России, подписанный ингушскими старейшинами, был одобрен Коллегией иностранных дел России. В августе 1810 года в крепости Владикавказской был подписан акт присяги ингушей. Весной 2020 года республика отметит масштабными мероприятиями 250-летие вхождения Ингушетии в состав России.