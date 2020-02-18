Минсельхоз просубсидирует транспортировку 2,1 млн т зерна из восточных регионов

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Министерство сельского хозяйства России, согласно утвержденному Министерством юстиций РФ приказу от 11 февраля, просубсидирует перевозку зерна из восьми восточных регионов страны на внутрироссийских и экспортных направлениях, сообщает "Гудок".

Льгота будет действовать с 1 февраля по 31 августа 2020 года, уточняется в сообщении.

Суммарный вывоз субсидированного зерна составит 2,1 млн т и будет распределен следующим образом: квота на Алтайский край составила 514,9 тыс. т, на Красноярский край - 266,8 тыс. т, на Кемеровскую область - 103,9 тыс. т, на Курганскую область - 195,4 тыс. т, на Новосибирскую область - 289,9 тыс. т, на Омскую область - 463 тыс. т, на Оренбургскую область - 74,8 тыс. т и на Тюменскую область - 185,3 тыс. т, пишет издание.

Таким образом производители зерна смогут бесплатно вывозить собственную продукцию из этих регионов по железной дороге, а Минсельхоз возместит все затраты на перевозку ОАО "РЖД".

Практика субсидирования вывоза зерна из отдаленных от портов регионов начала применяться в конце 2017 года и действовала до 31 июля 2018 года. Она распространялась на Воронежскую, Курскую, Липецкую, Орловскую, Тамбовскую, Оренбургскую, Пензенскую, Самарскую, Саратовскую, Ульяновскую, Курганскую, Новосибирскую и Омскую области. Однако в 2019 году число регионов сократилось, а льгота распространялась на перевозку 69 тыс. т зерна, пишет "Гудок".