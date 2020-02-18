В МВФ пересматривают рекомендации для стран с развивающейся экономикой

ТАСС, 18 февраля. Международный валютный фонд (МВФ) решил пересмотреть рекомендации для стран с развивающейся экономикой. Об этом директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева сообщила в размещенной во вторник статье в британской газете Financial Times.

Это предполагает, как отметила Георгиева, новая "комплексная программа" действий МВФ, в которой подвергнутся переоценке затраты и выгоды четырех инструментов - денежно-кредитной политики, макропруденциальной политики, интервенций валютного курса и мер по движению капитала". Она направлена на то, чтобы "помочь стабилизировать экономики, подверженные внутренним и внешним шоковым воздействиям" с учетом взаимодействия этих инструментов друг с другом и ситуации в каждой стране.

Нынешняя стратегия фонда, как напомнила Георгиева, основывается "на более традиционном экономическом мышлении и в целом ориентирует страны-члены на использование обменного курса в качестве амортизатора" экономических потрясений. Однако он может не учитывать "важные аспекты развивающихся рынков", подчеркнула глава МВФ. Страны с развивающейся рыночной экономикой "сильно отличаются друг друга и по ликвидности валютных рынков, что может повлиять на инструментарий, доступный им для стабилизации", уточнила автор.

Кристалина Георгиева - болгарский экономист, она была членом Еврокомиссии (2010-2016), занимала должность еврокомиссара по международному сотрудничеству, гуманитарной помощи и кризисному управлению (2010-2014). В 2017 году стала исполнительным директором Всемирного банка (ВБ). С 1 февраля 2019 года по 8 апреля 2019 года Георгиева была временно исполняющей обязанности президента ВБ. В августе экономист оставила пост исполнительного директора организации в связи с выдвижением своей кандидатуры на должность главы МВФ. В сентябре она возглавила эту финансовую организацию на пятилетний период.