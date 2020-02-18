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В МВФ пересматривают рекомендации для стран с развивающейся экономикой

Директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева отметила, что такие страны "сильно отличаются друг друга по ликвидности валютных рынков, что может повлиять на инструментарий, доступный им для стабилизации"

ТАСС, 18 февраля. Международный валютный фонд (МВФ) решил пересмотреть рекомендации для стран с развивающейся экономикой. Об этом директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева сообщила в размещенной во вторник статье в британской газете Financial Times.

Это предполагает, как отметила Георгиева, новая "комплексная программа" действий МВФ, в которой подвергнутся переоценке затраты и выгоды четырех инструментов - денежно-кредитной политики, макропруденциальной политики, интервенций валютного курса и мер по движению капитала". Она направлена на то, чтобы "помочь стабилизировать экономики, подверженные внутренним и внешним шоковым воздействиям" с учетом взаимодействия этих инструментов друг с другом и ситуации в каждой стране.

Нынешняя стратегия фонда, как напомнила Георгиева, основывается "на более традиционном экономическом мышлении и в целом ориентирует страны-члены на использование обменного курса в качестве амортизатора" экономических потрясений. Однако он может не учитывать "важные аспекты развивающихся рынков", подчеркнула глава МВФ. Страны с развивающейся рыночной экономикой "сильно отличаются друг друга и по ликвидности валютных рынков, что может повлиять на инструментарий, доступный им для стабилизации", уточнила автор.

Кристалина Георгиева - болгарский экономист, она была членом Еврокомиссии (2010-2016), занимала должность еврокомиссара по международному сотрудничеству, гуманитарной помощи и кризисному управлению (2010-2014). В 2017 году стала исполнительным директором Всемирного банка (ВБ). С 1 февраля 2019 года по 8 апреля 2019 года Георгиева была временно исполняющей обязанности президента ВБ. В августе экономист оставила пост исполнительного директора организации в связи с выдвижением своей кандидатуры на должность главы МВФ. В сентябре она возглавила эту финансовую организацию на пятилетний период.

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