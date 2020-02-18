Около 130 км трасс на Урале расширят к 2021 году до четырех полос

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Реконструкцию примерно 130 км автодорог, предусматривающую их расширение до четырех полос, проведут в Уральском федеральном округе (УрФО) к 2021 году. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции начальник ФКУ "Уралуправтодор" Александр Бедусенко.

"Еще 130 км к концу 2021 года будут четырехполосными на территории УрФО. Финансирование, как и всех наших проектов, федеральное, включая средства нацпроекта БКАД ("Безопасные и качественные автодороги")", - сказал Бедусенко.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе "Уралуправтодора", 130 км дорог будут обустроены с разделением потоков транспортных средств, разворотными петлям и освещением. Разделение потоков автомобилей снижает аварийность на дорогах, напомнил Бедусенко.

"На сегодняшний день на Урале 250 км дорог являются четырехполосными. Всего организацией обслуживается 2276 км по всему Уралу", - уточнили в пресс-службе.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, при этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.

"Уралуправтодор" выполняет работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования федерального значения на Урале.