В re:Store ждут небольшого дефицита техники Apple в случае простоя заводов в Китае

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Российские покупатели могут столкнуться с "небольшим дефицитом" некоторых моделей техники Apple, если производства корпорации в Китае не выйдут на полную мощность в течение двух-трех недель. Об этом сообщили ТАСС во вторник в российской сети re:Store, которая специализируется на продукции Apple.

"re:Store традиционно перед китайским Новым годом увеличивает поставки, так как в Китае каникулы и никто не работает. Текущий товарный запас позволяет поддерживать планируемый уровень продаж. Поставки товара от Apple происходят на регулярной основе. В то же время, если в течение двух-трех недель производство не выйдет на полную мощность, покупатели могут столкнуться с небольшим дефицитом по некоторым моделям", - сообщили в компании.

Ретейлеры "М.Видео - Эльдорадо" и "Билайн" заявили ТАСС, что сейчас продажи идут в штатном режиме. Представитель первой сети сообщил, что "запасов достаточно, чтобы обеспечить текущий спрос". "Промокампании, предшествующие праздникам в феврале и марте, проводятся в плановом режиме. Заметных изменений спроса и поведения потребителей мы не отмечаем. По остальным вопросам воздержимся от комментариев", - отметили в пресс-службе "М.Видео - Эльдорадо"

Ранее Apple сообщила, что возвращение ее предприятий в Китае к работе в штатном режиме происходит медленнее ожидаемого, из-за чего корпорация не достигнет намеченных показателей по квартальной прибыли. В компании также заявили, что поставки iPhone по всему миру будут временно ограничены.