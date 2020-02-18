Новый резидент ТОР "Забайкалье" построит жилой комплекс в Чите в ближайшие шесть лет

ТАСС, 18 февраля. Новый резидент территории опережающего развития (ТОР) "Забайкалье" построит жилой комплекс в Чите, соответствующее соглашение подписано между Корпорацией развития Дальнего Востока и компанией "ГолдГеоПром", сообщается во вторник на сайте правительства Забайкальского края.

ТОР "Забайкалье" создано в августе 2019 года, в конце прошлого года Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики потребовало от властей Забайкальского края ускорить регистрацию резидентов единственной в регионе ТОР. Регион заявил участие 15 инвесторов с реализацией проектов на 196 млрд рублей и созданием свыше 9 тыс. рабочих мест в ТОР. В конце ноября 2019 года вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что управление строительством инфраструктуры на территориях опережающего развития на Дальнем Востоке нужно передавать на уровень регионов.

"Подписано соглашение о реализации инвестиционного проекта. ООО "ГолдГеоПром" - двенадцатый резидент ТОР "Забайкалье" - построит новый жилой комплекс в Чите - девять многоэтажных жилых домов, детский сад на 160 мест и торговый центр. Общий объем инвестиций - около 6,1 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе регионального правительства ТАСС уточнили, что проект будет реализовываться в 2020-2026 годы. При строительстве комплекса будет создано порядка двухсот рабочих мест. Новый жилой комплекс будет расположен в микрорайоне Северный и получит название "Солнечный город". Всего планируется построить два 17-этажных, четыре 16-этажных и три дома в девять этажей.

Как пояснил директор ТОР "Забайкалье" Вячеслав Костин, идея жилого комплекса - создание качественно новых условий для жизни жителей краевой столицы. "Это транспортная доступность, развитая инфраструктура, современное благоустройство дворов, нестандартный подход к интерьерам подъездов и продуманная планировка квартир. Квартиры будут сданы с предчистовой отделкой и натяжными потолками", - приводит его слова пресс-служба.

Общий объем инвестиций резидентов ТОР "Забайкалье", по последним данным, превышает 110 млрд рублей. В числе тех проектов, которые уже вошли в ТОР, - освоение крупнейшего в России Удоканского месторождения меди на севере Забайкалья, Нойон-Тологойского месторождения полиметаллических руд, золоторудного месторождения "Наседкино", строительство завода современного крупнопанельного домостроения, зернового терминала на российско-китайской границе. Осуществление заявленных проектов, по оценке властей, позволит создать более 9 тыс. рабочих мест.