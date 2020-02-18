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В Госдуму внесли законопроект о снижении НДС до 15%

В "Справедливой России" уверены, что это "поможет нашей экономике"
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© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Фракция "Справедливая Россия" внесла во вторник на рассмотрение Госдумы законопроект, предлагающий снизить ставку налога на добавленную стоимость (НДС) с нынешних 20% до 15%, заявил лидер справороссов Сергей Миронов.

"Сегодня наша фракция внесла очередной законопроект в Госдуму, который поможет нашей экономике, мы абсолютно в этом уверены. Мы вносим изменения в Налоговый кодекс и предлагаем снизить процентную ставку по налогу на добавленную стоимость с 20% до 15%", - сказал он журналистам.

Власти повысили ставку НДС до 20% с 18% с 1 января 2019 года. По подсчетам Минфина России, эта новация позволит увеличить доходы бюджета на 620 млрд рублей в год. Налог на добавленную стоимость в России платят юридические лица на всех этапах производства и продажи товара или услуги. Сумму уплаченного налога закладывают в конечную цену продуктов или услуг, так что фактически ее платят конечные потребители. Прошлая ставка НДС в 18% действовала с 1 января 2004 года.

Теги
Миронов, Сергей МихайловичРоссия
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