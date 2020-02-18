ФАС предупредит "Сбермаркет" о недопустимости использования образа Родины-матери в рекламе

ВОЛГОГРАД, 18 февраля. /ТАСС/. Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Волгоградской области направит компании по доставке продуктов "Сбермаркет" письмо с предупреждением о недопустимости использования изображения монумента Родины-матери на Мамаевом кургане в любом контексте, включая рекламу. Об этом сообщила во вторник ТАСС замглавы ведомства Ирина Никуйко.

Несколько местных СМИ сообщил, что в интернете появился рекламный баннер компании "Сбермаркет", занимающейся доставкой продуктов питания из гипермаркета "Лента". На нем в центре композиции расположена статуя Родины-матери, держащая в руке лимон. У ее ног жук катит большой навозный шар, на заднем плане два жирафа, один из них во рту держит пакет с едой, а венчает композицию комета или астероид, оставляющий после себя огненный след.

"Экспертный совет высказался за недопустимость использования таких образов, как монумент Родины-матери на Мамаевом кургане, известного символа Победы, причем неважно, в каком контексте - в рекламе или в чем-то другом. Мы направим письмо в "Сбермаркет", где известим обо всем этом компанию", - сказала Никуйко.

Она уточнила, что пока еще не выяснен вопрос, является ли опубликованный баннер рекламой, то есть распространяются ли на него требования закона о рекламе и контрольные полномочия антимонопольного органа. "Мы изучим это вопрос позднее и примем по нему решение", - добавила Никуйко.

После публикаций в СМИ компания удалила рекламу и принесла извинения за размещение некорректного коллажа в соцсети Instagram, анонсирующего работу сервиса "Сбермаркет" в Волгограде. По данным "Сбермаркета", он был размещен компанией-подрядчиком без необходимого согласования и не соответствует рекламной политике и ценностям компании. "Сбермаркет" поблагодарил пользователей соцсетей и совет ветеранов, обративших внимание на ситуацию.