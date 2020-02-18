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В 2019 году частные лица перевели из-за границы на Украину $12 млрд

По данным Национального банка Украины, эта сумма выросла на 8% по сравнению с предыдущим годом

КИЕВ, 18 февраля. /ТАСС/. Объем частных переводов на Украину из-за границы в 2019 году составил $12 млрд. Об этом сообщил во вторник Национальный банк Украины (НБУ).

"По предварительным оценкам НБУ, в 2019 году объем частных переводов как по официальным, так и по неофициальным каналам на Украину из-за рубежа составил почти $12 млрд, с Украины за рубеж - почти $600 млн", - отмечается в отчете Центробанка. По сравнению с 2018 годом сумма переводов возросла на 8%, отмечает НБУ.

При этом сумма официальных переводов на Украину составила лишь $2,3 млрд, из страны - почти $400 млн. Больше всего средств поступило из США (18%), Израиля (14%), Италии (9%), России и Польши (по 7%).

В то же время украинцы больше всего частных переводов делали в Россию (31%), Грузию (11%), Азербайджан (6%), по 5% в Китай и Узбекистан. С Украины отправлялись также переводы в другие 195 стран (42%).

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Украина
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