Суд обязал Россию выплатить около $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа

ГААГА, 18 февраля. /ТАСС/. Апелляционный суд Гааги отменил вынесенное ранее решение окружного суда и заявил о наличии у РФ обязательств по выплате бывшим акционерам ЮКОСа более $50 млрд. Это следует из документов, опубликованных во вторник на сайте инстанции.

"В 2014 году международный арбитраж постановил, что Россия должна выплатить миллиарды долларов в качестве компенсации ущерба бывшим акционерам ЮКОСа, - говорится в сообщении. - РФ потребовала в окружном суде Гааги отменить это решение, и суд вынес решение в пользу российской стороны. Однако апелляционный суд Гааги постановил, что вынесенный ранее вердикт является ошибочным. Это значит, что решение международного арбитража вновь вступает в силу".

У РФ, добавили в суде, сохраняется возможность для подачи апелляции в Верховный суд Нидерландов.