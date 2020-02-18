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Минюст: Россия продолжит отстаивать свои интересы в деле ЮКОСа

Решение суда Гааги о взыскании с РФ €50 млрд в пользу бывших акционеров ЮКОСа будет обжаловано в Верховном суде Нидерландов, отметили в ведомстве

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Решение апелляционного суда Гааги, взыскавшего во вторник с России $50 млрд в пользу бывших акционеров ЮКОСа, будет обжаловано. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции РФ.

Во вторник апелляционный суд Гааги отменил вердикт голландского суда первой инстанции и оставил в силе решение гаагского арбитража от 18 июля 2014 года, которое обязывало Россию выплатить мажоритарным экс-акционерам НК ЮКОС $50 млрд в качестве возмещения якобы нанесенного ее действиями ущерба.

"Российская Федерация продолжит отстаивать свои законные интересы и в порядке кассации оспорит вынесенный апелляционной инстанцией вердикт в Верховном суде Нидерландов", - заявили в Минюсте.

В министерстве отметили, что "несмотря на отсутствие ясного и недвусмысленного согласия Российской Федерации на такое арбитражное разбирательство, апелляционный суд Гааги не прислушался к мнению и доводам окружного суда Гааги". "Апелляционная инстанция не приняла во внимание неправомерное использование бывшими акционерами ЮКОСа механизма договора к Энергетической хартии (ДЭХ), который не был ратифицирован РФ и применялся лишь на временной основе в той мере, в которой не противоречил действующему российскому законодательству", - уточнили в Минюсте. Арбитражная оговорка, содержащаяся в ДЭХ, под сферу такого временного применения не подпадала.

Помимо этого, добавили в Минюсте, апелляционный суд Гааги проигнорировал тот факт, что экс-акционеры ЮКОСа не являлись добросовестными инвесторами, так как контроль над активами этой компании был получен ими с помощью целого ряда незаконных действий, включая сговор и подкуп должностных лиц. "В ходе управления ЮКОСом бывшими мажоритарными владельцами были допущены массовое уклонение от уплаты налогов, нелегальный вывод активов за рубеж, отмывание денег и прочие противоправные действия", - пояснили в Минюсте.

В министерстве подчеркнули, что решение апелляционного суда Гааги не соответствует позиции Европейского суда по правам человека. ЕСПЧ в своем постановлении от 20 сентября 2011 года по делу "ОАО "Нефтяная компания "ЮКОС" против России" отказал в признании нарушения ст. 18 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и полностью отверг обвинения в адрес Российской Федерации в "политической мотивации" и "репрессивном характере" преследования компании ЮКОС, а также якобы имевшей место дискриминации в отношении нее со стороны российских властей.

Дело ЮКОСа

Международный арбитраж, созданный при посредничестве постоянной палаты третейского суда (ППТС) в Гааге, после 10 лет рассмотрения дела в 2014 году обязал Россию выплатить около $50 млрд связанным с бывшими акционерами ЮКОСа компаниям - Yukos Universal Limited, Hulley Enterprises Limited и Veteran Petroleum Limited. Судьи посчитали, что действия РФ в отношении ЮКОСа нарушали договор к Энергетической хартии, который страна подписала, но не ратифицировала. Российская сторона апеллировала тем, что определенные положения документа не могли применяться к РФ без выполнения процедуры ратификации. 20 апреля 2016 года окружной суд Гааги признал решения ППТС недействительными и снял с России обязательства по выплате $50 млрд.

Экс-акционеры ЮКОСа летом 2016 года обратились в апелляционный суд Гааги для отмены решения окружного суда и восстановления арбитражных решений о выплате $50 млрд.

В новость были внесены изменения (13:08 мск) — добавлена информация после третьего абзаца.

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