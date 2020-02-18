FESCO запускает новый регулярный контейнерный поезд из Новосибирска в Хабаровск

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Транспортная группа FESCO запускает новый поезд из Новосибирска в Хабаровск, тем самым расширяя сеть внутрироссийских маршрутов регулярных контейнерных сервисов, следует из сообщения компании.

Основу грузопотока сервиса FESCO Ob Amur Shuttle будут формировать товары народного потребления. Планируется, что поезда будут отправляться один раз в неделю со станции Новосибирск-Восточный. Время в пути следования до пункта назначения на станции Красная Речка составляет шесть дней. Планируемый объем перевозок - 450 TEU в месяц.

На станцию Красная Речка первый поезд прибыл 16 февраля.

Транспортная группа FESCO - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе принадлежат "Владивостокский морской торговый порт", железнодорожный оператор "Трансгарант", оператор фитинговых платформ "Русская тройка".