ЦБ в 2019 году направил на блокировку более 13 тыс. телефонных номеров мошенников

МАГНИТОГОРСК, 18 февраля. /ТАСС/. Банк России в 2019 году направил на блокировку более 13 тыс. телефонных номеров, которые использовали мошенники. Это в 29 раз больше по сравнению с предыдущим годом, следует из презентации директора департамента информационной безопасности ЦБ Вадима Уварова, представленной на Уральском форуме.

Кроме того, было заблокировано 370 массовых фишинговых СМС-рассылок, По данным регулятора, мошенники, используя методы социальной инженерии, в 47% случаев стремятся получить доступ к личному кабинету банка, а в 34% случаев добиваются от жертвы собственноручного перевода средств на счет мошенника.

Помимо этого, в прошлом году было заблокировано более 10,5 тыс. фишинговых сайтов, что в пять раз больше, чем в 2018 году, и 1,1 тыс. ресурсов, распространяющий вредоносное программное обеспечение.