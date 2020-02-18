Эксперты: бюджеты российских компаний на кибербезопасность выросли на 20% в 2019 г.

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Бюджеты российских компаний на решение вопросов в области кибербезопасности в 2019 году увеличились в среднем на 20%. Такие данные сообщили в пресс-службе Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) со ссылкой на экспертов, которые принимали участие в "Неделе безопасного Рунета 2020".

"Эксперты, спикеры и участники мероприятий сошлись во мнении, что Россия занимает одно из лидирующих мест в мире по степени развития сферы кибербезопасности, передовых технологий в этой области, общественной осведомленности. В среднем на 20% увеличились бюджеты на кибербезопасность в 2019 году, однако реальные расходы не превышают показатели 2018 года. Основная причина - сложность и длительность конкурсных процедур и влияние на рынок регуляторных инициатив", - отметили в РАЭК.