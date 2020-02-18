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Эксперты: бюджеты российских компаний на кибербезопасность выросли на 20% в 2019 г.

По данным Ассоциации электронных коммуникаций, Россия является одним из мировых лидеров в сфере защиты и предотвращения кибератак

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Бюджеты российских компаний на решение вопросов в области кибербезопасности в 2019 году увеличились в среднем на 20%. Такие данные сообщили в пресс-службе Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) со ссылкой на экспертов, которые принимали участие в "Неделе безопасного Рунета 2020".

"Эксперты, спикеры и участники мероприятий сошлись во мнении, что Россия занимает одно из лидирующих мест в мире по степени развития сферы кибербезопасности, передовых технологий в этой области, общественной осведомленности. В среднем на 20% увеличились бюджеты на кибербезопасность в 2019 году, однако реальные расходы не превышают показатели 2018 года. Основная причина - сложность и длительность конкурсных процедур и влияние на рынок регуляторных инициатив", - отметили в РАЭК.

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По словам директора РАЭК Сергея Плуготаренко, произошло изменение "парадигмы защиты", когда задачей системы безопасности становится не предотвращение атаки, а максимально быстрое ее обнаружение. Также произошел рост востребованности интеллектуальных систем защиты (область кибербезопасности - мощный драйвер развития технологий, в том числе ИИ).

Кроме этих макротрендов, аналитики РАЭК и эксперты РОЦИТ отмечают еще "пользовательские тренды" в области персональной инфобезопасности: это повсеместное осознание (на уровне государства, корпораций, пользователей) необходимости повышения уровня цифровой грамотности россиян и рост популярности "даркнета" - как прогнозируемая реакция на усиление тренда "Регулирование контента".

18 февраля завершилась "Неделя безопасного Рунета 2020", в рамках которой в частности прошли Cyber Security Day и Форум цифровой безопасности. Организатором 13 мероприятия выступил РОЦИТ, при поддержке РАЭК, отраслевых партнеров и профильных органов госваласти.

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